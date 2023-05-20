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Merve Kült'e seyirci tepkisi

Ozan Dolunay ile Ahsen Eroğlu'nun başrolünde oldukları Merve Kült'ün fragmanı yayınlandı. Seyirci, Netflix'in yeni projesi Merve Kült'e yaz dizisi senaryosu tepkisi geldi. Ahsen Eroğlu paraya ihtiyacı olan bir tasarımcıyı, Ozan Dolunay ise işveren, zengin iş insanını oynuyor.

Ekleme: 20.05.2023 - 09:14 Güncelleme: 20.05.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Netflix yeni projesi Merve Kült'ün fragmanını yayınladı. Ahsen Eroğlu ve Ozan Dolunay'ın başrolünde oldukları Merve Kült'e tepkiler, peşi sıra geldi. Hikayede; babasının oturdukları apartmanı satması sonucu maddi durumu kötüleşen bir kızın, bir iş fikri bulup toplantı ayarlaması ve bu toplantıyı yapacağı zengin iş insanının, daha birkaç gün önce bir kahve mağazasında tanışıp kavga ettiği kişi çıkması anlatılıyor.

MERVE KÜLT'E YAZ DİZİSİ SENARYOSU ELEŞTİRİSİ

Bu durum seyirciden tepki çekti. Kullanıcıların çoğunluğu dizinin fragmanına, 'Yaz dizilerinin senaryolarını, Netflix'te yayınlamayın artık', 'Yaz dizisi senaryosu bu' tarzında yorumlarda bulunmaya başladılar.

Merve Kült'e seyirci tepkisi

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