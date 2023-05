Cedi Osman'dan aşk dolu paylaşım!

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı. Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.ÇEŞME'DE DÜĞÜN YAPTILARMakedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelen ünlü çiftin Çeşme'deki düğününe; sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı.''İYİ Kİ DOĞDUN HER ŞEYİM''Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, eşinin yeni yaşını kutladı. 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında eşiyle siyah beyaz romantik karelerine yer veren Osman, paylaşımına, ''İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok Seviyorum'' notunu düştü. Eşinin binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımına kayıtsız kalmayan Ebru Şahin de kalp ve dört yapraklı yonca emojisiyle yorumda bulundu.