  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arzu Yanardağ imaj değiştirdi!

Bir süredir aşk yaşadığı boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Arzu Yanardağ imaj değişikliğine gitti. Ünlü isim, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 20.05.2023 - 00:11 Güncelleme: 20.05.2023 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Arzu Yanardağ geçtiğimiz günlerde, 'Suzan' isimli Roman kızına hayat verdiği 'Hayatımız Roman' filminin setinde romantik anlar yaşamıştı. Güzel oyuncu, kendisiyle aynı soyadı taşıyan Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi almıştı.

Arzu Yanardağ imaj değiştirdi!

SETTE SÜRPRİZ TEKLİF

Önünde diz çöken boksör sevgilisinin evlilik teklifi karşısında çok duygulanan güzel oyuncu, Uğurcan Yanardağ'a 'Evet' cevabını vermişti. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğmuştu.

Mutluluğu kameralara yansıyan Arzu Yanardağ, o anları yüzük emojisi ile Instagram hesabından, ''Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet'' notuyla yayınlamıştı.

Arzu Yanardağ imaj değiştirdi!

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Özel hayatıyla gündemde olan 45 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Saçlarını kısacık kestiren Yanardağ, yeni halini 204 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, ''Dün bazı şeyler oldu. İşte o şeyler'' notuyla yayınladı.

Arzu Yanardağ imaj değiştirdi!

YENİ HALİ TAM NOT ALDI

Ünlü oyuncu yeni haliyle takipçilerinden tam not aldı. Yanardağ'a takipçilerinden, ''Bu saç tam olmuş'', ''Harika bir yenilik'', ''Çok yakışmış'', ''100 üzerinden 100 puan'' gibi yorumlar geldi.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye kararına depremzedelerden tepki: Bizi gözden çıkardılar
Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Bakan Çavuşoğlu seçmen üzerinde oynanan sinsi oyunu açıkladı: Tek tek evlere girip tehdit ediyorlar
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
İşte kirli CHP-HDP ittifakının geldiği son nokta: Alçak provokasyon pazarı karıştırdı! 'Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz?'
Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! 1 milyon Suriyeli için geri dönüş planı
YSK Resmi sonuçları açıkladı: Erdoğan 49,52 ile birinci sırada
Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı
Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşecek
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'in ve HDP'nin desteğini gizlemek için iftiraya başvurdu! Vatandaş gerçekleri yüzüne vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından Anıtkabir'de sert müdahale
Başkan Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuşuyor
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi pazar günü hizmete açılıyor
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
CHP seçmeninin hazımsızlığı sürüyor: Depremzedelere kin ve nefret kusmaya devam ediyorlar
Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!