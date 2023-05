Arzu Yanardağ imaj değiştirdi!

Arzu Yanardağ geçtiğimiz günlerde, 'Suzan' isimli Roman kızına hayat verdiği 'Hayatımız Roman' filminin setinde romantik anlar yaşamıştı. Güzel oyuncu, kendisiyle aynı soyadı taşıyan Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi almıştı.SETTE SÜRPRİZ TEKLİFÖnünde diz çöken boksör sevgilisinin evlilik teklifi karşısında çok duygulanan güzel oyuncu, Uğurcan Yanardağ'a 'Evet' cevabını vermişti. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğmuştu.Mutluluğu kameralara yansıyan Arzu Yanardağ, o anları yüzük emojisi ile Instagram hesabından, ''Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet'' notuyla yayınlamıştı.SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİÖzel hayatıyla gündemde olan 45 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Saçlarını kısacık kestiren Yanardağ, yeni halini 204 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, ''Dün bazı şeyler oldu. İşte o şeyler'' notuyla yayınladı.YENİ HALİ TAM NOT ALDIÜnlü oyuncu yeni haliyle takipçilerinden tam not aldı. Yanardağ'a takipçilerinden, ''Bu saç tam olmuş'', ''Harika bir yenilik'', ''Çok yakışmış'', ''100 üzerinden 100 puan'' gibi yorumlar geldi.