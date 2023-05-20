3. çocuk planı

Son olarak "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde rol almış olman Wilma Elles, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Wilma Elles, 3'üncü çocuğa yeşil ışık yaktı. Elles, "Çocuk aşkı taçlandırır. Nasipse çok güzel olur." dedi.

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Wilma Elles, "Caroline" karakteriyle hafızalarda yer edindi. Ünlü oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturmuştu.Milat adında oğlu ve Melodi adında kızı olan evliliğini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ile bebek istediklerini açıkladı. Bir kez daha anne olmak istediğini söyleyen Elles, "Çocuk aşkı taçlandırır. Nasipse çok güzel olur." dedi.