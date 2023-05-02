Şeyma Subaşı'ndan takipçisine jet yanıt!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmek için gün sayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasından paylaştığı 'ücretli abonelik' özelliği ile çok konuşulmuştu.'BU ŞEKİLDE ÇOK MUTLUYUM'32 yaşındaki bir çocuk annesi Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini duyurmuş ve düğün davetiyelerini paylaşmıştı. 'Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma' diye kendini uyaran ünlü isim, 'Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım' sözleriyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.AMANYARA'DA BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ DÜZENLEDİ'Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun' açıklamasını yapan fenomen, Amanyara'da bekarlığa veda partisi düzenlemişti.90'LAR PARTİSİ YAPTITurks ve Caicos Adaları'ndaki Amanyara'da düzenlediği bekarlığa veda partisinin ardından da geçtiğimiz gün, yakın arkadaşlarının davetli olduğu 90'lar partisi yapmıştı. Derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli bir elbise tercih eden Şeyma Subaşı, geceden renkli karelerini de Instagram sayfasından paylaşmayı ihmal etmemişti. Ünlü fenomeni mutlu gününde kızı Melisa Ilıcalı da yalnız bırakmamıştı.'HAYAT FELSEFENİ BİR İŞE YÖNLENDİRSEYDİN MİLYARDERDİN'İkinci kez dünyaevine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, bir takipçisinden gelen yorum üzerine kendini tutamadı. Yeni pozlarını yayınlayan fenomenin fotoğrafına, bir takipçisinden, ''Şu hayat felsefeni, odaklanmanı bir işe yönlendirseydin, şimdi milyarderdin'' şeklinde yorum geldi.'SİZ KENDİ FELSEFENİZE ODAKLANIN'Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Subaşı, sert bir cevap verdi. 32 yaşındaki fenomenin, takipçisine cevabı ise kısa sürede gündem oldu. Subaşı gelen yoruma şu cevabı verdi:Şimdi olduğumdan daha sağlıklı ya da daha mutlu olamazdım herhalde. Çok şükür. Siz kendi felsesenize odaklanın, boşverin başkalarını.