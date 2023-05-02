Nesrin Cavadzade formunun sırrını verdi

Ekranların güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

Aşk hayatı ve rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, en son kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan’la ayrılığıyla gündem olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor.



Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu, formunu glüteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıkladı.



“Un tüketmiyorum"



Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu, “Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok. Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum.” dedi.