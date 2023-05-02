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Merve Boluğur: Sektöre tekrardan giriyorum

Merve Boluğur, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Bir hayli keyifli olan oyuncu, sektöre döndüğünün müjdesini verdi. "Sağlam bir rol istiyorum" diyen Boluğur, oynamak istediği rolü açıkladı. Oyuncu, aşk hayatıyla ilgili soruluarı duyunca kaçtı.

Ekleme: 2.05.2023 - 00:18 Güncelleme: 2.05.2023 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

Merve Boluğur: Sektöre tekrardan giriyorum

DİKKAT ÇEKEN KARE

35 yaşındaki güzel, geçtiğimiz ay 'I said yes' (Evet dedim) paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Bu kare, 'Merve Boluğur evleniyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Fotoğraftaki elin kimin olduğu merak konusu olurken, ünlü isim kısa süre sonra paylaşımı kaldırmıştı.

'EVLİLİĞİ ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ İÇİN İSTEYEBİLİRİM'

Ardından Bir takipçisinin, '3'üncü kez evlilik var mı?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Boluğur, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çocuğuma baba olabilecek sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim.

Merve Boluğur: Sektöre tekrardan giriyorum

'BOL BOL İŞ VAR'

Merve Boluğur, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Marka danışmanı Selim Akar ile toplantısı olduğunu söyleyen Boluğur, 'Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız' dedi.

'SAĞLAM BİR ROL İSTİYORUM'

Bir hayli keyifli olan oyuncu, 'İyiyim ya, işe odaklandım. Özlemişim çalışmayı, influencer'lık ayağımız devam ediyor. Dizi film görüşmeye devam ediyoruz. Sektöre tekrardan tam giriyorum ama dizi anlamında ne zaman tam girerim o belirsiz. En uygununu bekleyeceğim. Sağlam bir rol istiyorum' dedi.

Merve Boluğur: Sektöre tekrardan giriyorum

'MANUKYAN'IN HAYATI OLABİLİR'

'Nasıl birinin hayatını oynamak istersiniz?' sorusuna ilginç bir yanıt veren Boluğur, 'Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim' diye konuştu.

Merve Boluğur: Sektöre tekrardan giriyorum

'AŞK' SORULARI KAÇIRDI

Aşk hayatı ile ilgili sorulara cevap vermek istemeyen Boluğur, 'Aman aman. Ben işime odaklıyım, hadi görüşürüz' diyerek aracıyla oradan ayrıldı.
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