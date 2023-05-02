Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar...

İki yıldır aşk yaşadığı yönetmen Berkun Oya (45) ile evlilik hazırlığı yaparken hamile olduğunu öğrenen Funda Eryiğit (38), 29 Mart'ta sessiz sedasız evlenmişti. Çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü isim, 505 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından karnı burnunda pozlarını peş peşe yayınladı.Oyuncunun, "Röportaj sonrası Muhsin’le geçirdiğimiz on dakika" notunu yazdığı gönderisi, kısa sürede 32 bine yakın beğeni aldı.