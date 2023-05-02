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Bülent Ersoy'dan beyaz sahne kostümü!

Son günlerde değiştirdiği saç modeli ve ten rengiyle gündeme gelen Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı. İkonik tarzı ve eşsiz sahne performansı ile kendisini dinlemeye gelenleri büyüleyen Ersoy'un tercih ettiği beyaz sahne kostümü gelinliğe benzetildi.

Ekleme: 2.05.2023 - 00:10 Güncelleme: 2.05.2023 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Nükhet Duru ile birlikte modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etmişti. Kendisini ziyarete gelen ünlü şarkıcıların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Saraçoğlu, altına 'Ay ne güzel cuma' notunu düşmüştü.

Bülent Ersoy'un son görüntüsü ise şaşırtmıştı. Ten rengi ve saç modeli sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmayan Bülent Ersoy'un yeni tarzı çok konuşulmuştu.

Bülent Ersoy'dan beyaz sahne kostümü!

SAHNE TARZI BEĞENİ TOPLADI

Bülent Ersoy, konser sahnesinde sevenleriyle buluştu. Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan beyaz bir elbise tercih eden Diva, tepeden tırnağa ders niteliğindeki imajıyla kendine hayran bıraktı.

Bülent Ersoy'dan beyaz sahne kostümü!

GELİN GİBİ DİVA

Ünlü sanatçı, benzersiz tarzıyla yine gündem yarattı. Hayranları, Ersoy'un beyaz sahne kostümünü gelinliğe benzetti. Kostümünün gelinliğe benzetilmesi üzerine Diva da sahneden, 'Gelin gibiyim. Maşallah' dedi.

Bülent Ersoy'dan beyaz sahne kostümü!

KONSERE HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Ersoy'un haftalar öncesinden sold out olan sahnesine yer bulamayan hayranları için mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan gecenin finalinde ise, sevenlerinin isteğini kırmayan Diva üç kere bis yaptı.
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