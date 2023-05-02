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Beşiktaşlı Ertan Saban'dan özür!

Beşiktaş taraftarı olan Ertan Saban, hafta sonu oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sırasında Galatasaray'a ağır sözlerin yer aldığı hakaretlerde bulunmuş, bu sözleri sosyal medyada infiale yol açmıştı. Sosyal medyadan bir paylaşımında bulunan Ertan Saban, Galatasaray camiasından ve taraftarından özür diledi.

Ekleme: 2.05.2023 - 09:54 Güncelleme: 2.05.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş - Galatasaray derbisi hafta sonu oynanmıştı. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Ertan Saban, maçı izlemek için gittiği balıkçı restoranında galibiyetin de etkisi ile Galatasaray'ı hedef alan bir video çekiminde bulundu. Söz konusu videoda Ertan Saban'ın, Galatasaray'a küfürler ettiği görüldü.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Saban, video sonrası sosyal medyada birçok mesaj almaya başladı. Trend Topic listesine de giren ve paylaşımı ile sosyal medyada adeta infiale sebep olan oyuncu, paniğe kapılarak resmi hesabını hemen kapattı.

ERTAN SABAN'DAN GALATASARAY'A ÖZÜR

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray camiası ve taraftarından özür dilediği bir video yayımlayan Sabah, 'Bunun hiçbir özrü yok ama gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum. Kutlamanın ve taraftarlığın hararetiyle kurulmuş bir cümleydi' dedi.
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