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Beyaz Gazete
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Ünlü şarkıcı ameliyat olduğunu açıkladı!

Ayhan Aşan (55), önceki gün eşi Ayla Aşan ile birlikte Nişantaşı'nda yer alan bir AVM'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, ameliyat olduğunu açıklayarak; "Ani bir ameliyat oldu, beklemediğim bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 19.05.2023 - 09:30 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, geçtiğimiz gün eşi Ayla Aşan ile Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmeyen müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu söyleyerek; şu ifadeleri kullandı:

Çalışmalarımıza ameliyat yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum. Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık.

Aşan, "Meslek hastalığı mı?" sorusuna, "Evet. Ama şu an çok iyiyim. Sanat hayatımda 30 sene oldu" yanıtını verdi.

"15 YILDIR MENAJERLİĞİMİ YAPIYOR"

Yeni şarkısında eşiyle kamera karşısına geçtiğini belirten şarkıcı, Ayla Aşan için; "Aynı zamandır 15 yıldır menajerliğimi yapıyor" dedi.

Aşan, eski eşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini de söyledi. Ünlü isim, "En büyük oğlum otizimli. Sık sık görüşüyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar olmuştu arayı kapatıyoruz" dedi.

"SANATÇILARIN SİYASETE BULAŞMASI TARAFTARI DEĞİLİM"

Sanatçıların siyasete girmemesi gerektiğini söyleyen Aşan, "Sanatçıların siyasete buluşması taraftarı değilim. Bazıları özellikle siyasetin içine girmeyi uygun görüyorlar" diye konuştu.

"Ya işini yap ya da siyaset... Sanatçı ortada olmalı" diyen Ayhan Aşan, şöyle konuştu:

Bana siyasi partilerden, şarkı yazmam için teklifler geldi. Sanatım devam ettiği için, kabul etmedim. Milletvekili adaylığı teklifi de geldi ama kabul etmedim. Sanatın içindeyken, siyaseti düşünemem.

"DAHA ÇOK DÜĞÜNLER OLUYOR"

Şarkıcı, "Yazın sahne planlarınız nasıl?" sorusuna ise "Siyasetin içinde olmadığım için belediyenin halk konserlerinde çok çıkmıyorum. Siyasetin içine girmek istemiyorum. Konserlerimiz o yüzden daha az oluyor. Daha çok düğünler oluyor. Taverna mantığımdan geldiğim için bizi düğünler daha ön plana çıkarıyor" cevabını verdi.
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