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Sude Zülal Güler'den duygusal paylaşım!

'Kazara Aşk', 'Gülümse Kaderine', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Mayıs Kraliçesi' gibi birçok projede rol alan Sude Zülal Güler'in annesi bir ay önce hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki oyuncu, annesine olan özlemini yaptığı duygusal bir paylaşımla dile getirdi.

Ekleme: 19.05.2023 - 00:27 Güncelleme: 19.05.2023 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
Sude Zülal Güler'in annesi bir ay önce hayata veda etmişti. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran oyuncu, ''Ben bugün canımı, canımın en içini, melek annemi kaybettim'' ifadelerine yer vermişti.

Sude Zülal Güler'den duygusal paylaşım!

''BUNUN BİR VEDA OLMADIĞINI BİLİYORUM''

Ünlü oyuncu, bir diğer paylaşımında ise annesiyle olan karelerine yer vererek, ''Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum. Sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki. Dünyanın en iyi annesi. Seni çok seviyorum. En çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah'ıma emanet ettik. Cennetinde huzur bul annem'' ifadelerini kullanmıştı.

Sude Zülal Güler'den duygusal paylaşım!

''SENİ ÇOK SEVİYORUM''

Ünlü oyuncu, kaybettiği annesine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dile getirdi. Annesiyle çekilen yıllar öncesine ait bir karesini yayınlayan Güler paylaşımına şu notu düştü:

Sağ omzumun üstünden sesini duyuyorum. Çünkü sen benim meleğimsin, koruyup kollayan. Seni çok özlüyorum anne ve seni çok seviyorum.

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