Şebnem Bozoklu'dan aşk açıklaması!

2019 yılında kendisinden 11 yaş büyük olan gazeteci Kanat Atkaya ile dünyaevine giren oyuncu Şebnem Bozoklu (43), eşi, evliliği ve eşine duyduğu aşk hakkında ilk kez konuştu.

Şebnem Bozoklu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Empati' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, aşkı ve evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ELİM AYAĞIM TİTREYEREK AŞIK OLDUM"



Aşk bir kimya bozulması. Elim ayağım titreyerek aşık oldum. Hâlâ da çok aşığım eşime. Ortaokuldayken çok hayran olduğum biriydi. Onun yaptığı derginin bir numaralı okuruydum. Dergilerin ilk sayfasında genel yayın yönetmeninin yazısı ve fotoğrafı olur ya, öyle aşık oldum ona. Aramızda 11 yaş var. Yıllarım ona hayran olarak, onun yazdığı her şeyi okuyarak, takip ederek, TV'de yaptığı programı izleyerek geçti. Sonrasında bir şekilde hayat bizi bir araya getirdi. Doğru hissettiğimi anladım mesela. Onda da karşılığını aldım, birlikte yaşadık bunu.



Tek çocuk olarak büyüyen Şebnem Bozoklu, "Planlarımız arasında Kanat'la çocuk sahibi olmak yok" açıklamasını yaptı.



