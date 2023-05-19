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Murat Dalkılıç'ın paylaşımı olay oldu

Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık ve eski eşi Tolga Akış klip çekiminde buluştu.

Ekleme: 19.05.2023 - 09:33 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının hızlı boşananlarından Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi isimler yer alıyor.

2 yıl evli kalabildiği Merve Boluğur’dan 2017 yılında boşanan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir detayı fark eden takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Dullar buluşması

Kısa süren evliliklerini tek celsede bitiren bu isimler birbirleriyle de yakın arkadaşlar. Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık ve eski eşi Tolga Akış klip çekiminde buluştu.

"Fotoğrafa 5 dakika bakınca boşanıyorsun"

Beraber poz veren arkadaşların pozu sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri fotoğrafa yorum yağdırdı. Poza "Bütün dullar toplandık ", "Fotoğrafa 5 dakika bakınca boşanıyorsun", "Şen dullar" yorumları geldi.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini geçtiğimiz haftalarda bitirmişti. Çift, Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı.

Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Çift, 11 ay sonra boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da 2015 yılında oyuncu Merve Boluğur ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Yaşadıkları aşkla sık sık gündem olan ünlü çift, 2017'de evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.
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