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Johnny Depp dişleriyle şaşırttı

Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Hear ile giriştiği hukuk davasını kazanan Johnny Depp, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Yayımlanan fotoğraflarda 'sarı ve çürük' dişleriyle sosyal medyada gündem olan Depp'e yorum yağdı

Ekleme: 19.05.2023 - 09:23 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
2017'de olaylı bir şekilde ayrıldığı kendisi gibi oyuncu olan eşi Amber Heard ile 2022'de girdiği uzun süreli hukuk mücadelesini kazanan Johnny Depp, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne gitti.

Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği film festivalinde, Maiwenn Le Besco'nun yönettiği, kendisinin de başrolünde olduğu 'Jeanne du Barry' filmiyle büyük ilgi gördü.

Eski eşi Amber Heard ile girdiği hukuk mücadelesinden bu yana ortalıkta pek görünmeyen Johnny Depp, 'Jeanne Du Barry' filminin galasında 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Depp, kalabalığın 'Kral XV. Louis' rolündeki performansını uzun süre alkışlamasıyla gözyaşlarını tutamadı.

Johnny Depp'in Cannes Film Festivali'nde çekilen fotoğrafların yayınlanmasının ardından ünlü oyuncu ile ilgili bir detay sosyal medyada gündem oldu.

DİŞLERİ OLAY OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları kırmızı halıda gülümseyerek objektif karşısında poz veren Johnny Depp'in 'sarı ve çürüyen' dişlerine odaklandı. Depp'in dişlerini görünce kayıtsız kalmayan bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları:

* Johnny Depp'in dişleri kelimenin tam anlamıyla çürüyor.

* Neden Johnny'nin dişlerinin yakın çekim fotoğraflarını isteğim dışında görmek zorundayım?

* Depp sanki biri dişlerini tutup siyaha boyamış gibi görünüyor.

* Depp'in dişlerinin fotoğrafını görmek ruh halimi mahvetti. Benim için bu kadar Twitter yeterli.

* Depp'in dişleri kadar sarı. Tebrikler!

BİRBİRLERİNİ KÖTÜ DAVRANIŞ VE ŞİDDETLE SUÇLADILAR

Öte yandan geçtiğimiz yıl 6 hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan Johnny Depp ve Amber Heard, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.

Jüri çoğunlukla Johnny Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, üç yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.

"HAYATIMI GERİ VERDİLER"

6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, Johnny Depp'in eski eşini 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" demişti.

"YAŞADIĞIM HAYAL KIRIKLIĞINI HİÇBİR KELİME ANLATAMAZ"

Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Johnny Depp dişleriyle şaşırttı

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