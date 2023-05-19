Johnny Depp dişleriyle şaşırttı

2017'de olaylı bir şekilde ayrıldığı kendisi gibi oyuncu olan eşi Amber Heard ile 2022'de girdiği uzun süreli hukuk mücadelesini kazanan Johnny Depp, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne gitti.Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği film festivalinde, Maiwenn Le Besco'nun yönettiği, kendisinin de başrolünde olduğu 'Jeanne du Barry' filmiyle büyük ilgi gördü.Eski eşi Amber Heard ile girdiği hukuk mücadelesinden bu yana ortalıkta pek görünmeyen Johnny Depp, 'Jeanne Du Barry' filminin galasında 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Depp, kalabalığın 'Kral XV. Louis' rolündeki performansını uzun süre alkışlamasıyla gözyaşlarını tutamadı.Johnny Depp'in Cannes Film Festivali'nde çekilen fotoğrafların yayınlanmasının ardından ünlü oyuncu ile ilgili bir detay sosyal medyada gündem oldu.Bazı sosyal medya kullanıcıları kırmızı halıda gülümseyerek objektif karşısında poz veren Johnny Depp'in 'sarı ve çürüyen' dişlerine odaklandı. Depp'in dişlerini görünce kayıtsız kalmayan bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.İşte o yorumlardan bazıları:Öte yandan geçtiğimiz yıl 6 hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan Johnny Depp ve Amber Heard, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.Jüri çoğunlukla Johnny Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, üç yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, Johnny Depp'in eski eşini 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" demişti.Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor" ifadelerini kullanmıştı.