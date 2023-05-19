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Eski eşiyle fotoğrafını paylaştı!

'Dudaktan Kalbe' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Burak Hakkı, 10 yıllık evliliğini 2012'de sonlandırdığı eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile birlikte çekilen bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eski eşlerin pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 19.05.2023 - 00:29 Güncelleme: 19.05.2023 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

ESKİ EŞLER YAN YANA

Ünlü çift, boşandıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Eski manken Sema Şimşek de, Burak Hakkı'nın paylaşımına kendi sayfasında yer verdi. Burak Hakkı'nın paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Eski eşiyle fotoğrafını paylaştı!

SÜRPRİZ BİRLİKTELİK

Öte yandan; Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrılan 50 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Adı Naz olan bir güzelle aşk yaşamaya başlayan Burak Hakkı, otomobilinin aynasından yansıyan fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.

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