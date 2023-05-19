Eski eşiyle fotoğrafını paylaştı!

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.ESKİ EŞLER YAN YANAÜnlü çift, boşandıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.Eski manken Sema Şimşek de, Burak Hakkı'nın paylaşımına kendi sayfasında yer verdi. Burak Hakkı'nın paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.SÜRPRİZ BİRLİKTELİKÖte yandan; Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrılan 50 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Adı Naz olan bir güzelle aşk yaşamaya başlayan Burak Hakkı, otomobilinin aynasından yansıyan fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.