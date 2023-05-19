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Beyaz Gazete
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Anıl Altan: "Pelin mutlu olsun yeter"

Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, önceki akşam Beyoğlu Asmalımescit'te bir mekanda gerçekleşen lansmana katıldı. Oyuncu çift, davet sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

Ekleme: 19.05.2023 - 09:27 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Asmalımescit'te görüntülenen Pelin Akil, "Real Madrid ile Manchester maçını izlediniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Ben ilk yarının sonlarına doğru yetiştim. Daha önce aynı dizide birlikte oynadığım Sevil ablamın oyunu vardı; buraya da yakındı, sokağın diğer ucunda onu izledim. Sonra onların yanına geldim. Erkekler maçı izliyordu, romantik olmadı ayrı ayrı koltuklarda izledik. Ancak çok zevkli muhteşem bir maç izledik. Ortamda ambiyans da müthişti. Maç bahane ışık şahane" diyerek kahkahalarla güldü.

Lina ve Alin adında iki çocukları olan oyuncu çiftten Anıl Altan ise "Pelin mutlu olsun, onu mutlu göreyim bana yetiyor" sözleriyle eşine olan aşkını dile getirdi.
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