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Afra Saraçoğlu'ndan esprili gönderme!

Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan demir ile sette çekilen bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncu, daha önce birçok kez kalın kaşlarıyla gündeme gelen Mert Ramazan Demir'e esprili bir göndermede bulundu.

Ekleme: 19.05.2023 - 00:32 Güncelleme: 19.05.2023 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Mert Yazıcıoğlu-Afra Saraçoğlu ayrılığının ardından magazin gündeminden düşmeyen Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de objektiflere takılmıştı. Kameraları fark edince görüntülenmemek için hızlı adımlarla yürüse de bu çabasında başarılı olamamıştı.

Afra Saraçoğlu'ndan esprili gönderme!

AFRA İLE YENİ TATİL PLANI VAR MI?

Demir'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile tatil yapması çok konuşulmuş, ikili arasındaki aşk dedikoduları alevlenmişti. Saraçoğlu ise "Yakın arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. Muhabirlerin "Beraber bir daha bir tatil planı var mı? sorusuna Mert Ramazan Demir, "Şu an öyle bir plan yok" yanıtını vermişti.

Afra Saraçoğlu'ndan esprili gönderme!

"AKIŞINDA YAŞIYORUZ"

Hayatı ile ilgili planlarının olmadığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Hayatı akışında yaşıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

''DEDİ KAŞ KÜSER''

Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından partneri Mert Ramazan Demir ile setten bir fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu paylaşımına ise, ''Dedi kaş küser, dedim ne? Dedi naber? Dedim iyidir. Dedi eee, dedim dedem dedem'' notunu düşerek, partnerinin, İbrahim Selim'in programında yaptığı açıklamalarına göndermede bulundu.

Afra Saraçoğlu'ndan esprili gönderme!

''KAŞLARIMIN ÇIKMASI İÇİN ÇOK DUA ETTİM''

Geçtiğimiz günlerde ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olan Mert Ramazan Demir, kalın kaşlarıyla ilgili lisede yaşadığı bir anısını anlatmıştı. İbrahim Selim'in, ''Karşlarını alıyor musun?'' sorusu üzerine şunları söylemişti:

Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri.Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı kestim. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'Sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu.

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