  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yonca Evcimik: Çocuğa doydum

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Yonca Evcimik, son olarak katıldığı programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 18.05.2023 - 09:31 Güncelleme: 18.05.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
90'lı yılların en popüler şarkıcı ve oyuncularından 59 yaşındaki Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı.

"Bu bana Allah'ın verdiği lütuf"

Fit hali ile yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, her kesim tarafından sevildiğimi daha yeni fark ettiğini belirterek, "Bu bana Allah'ın verdiği lütuf." şeklinde konuştu.

Pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama pandemi benim için çok özel bir andı.
Çünkü bütün ailemiz 24 saat ve 2.5 yıl bir aradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, birçok insana da aynısı olmuştur inanıyorum."

"Çocuğa doydum"

"Annem beni erkek diye doğurmuş, erkek çocuk olacağından çok eminmiş." diyen Yonca Evcimik, "Çocukların sevgisinden dolayı çocuğa doydum, ondan çocuk yapmadım." açıklamasını yaptı.
Kaftancıoğlu 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçiliği hatırladı: Öcalan'ı çıkarmayacağız
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan depremzedelere kin kusan paylaşımlara tepki!
HDP'den İyi Parti'ye kaybedilen ilk tur suçlaması: İş birliği yapmadılar
Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız
İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Suikast kurgusu CHP organizasyonu çıktı! Kılıçdaroğlu önce şikayet etti kendi adamları çıkınca şikayeti geri aldı
Danıştay'dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis'te 'Evet' diyen CHP bakın nasıl çark etti
Murat Kurum açıkladı! Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs tiyatrosuna tepki: Dengeleri iyice bozuldu
Newsweek: Erdoğan'a diktatör demeyin, diktatörler ikinci tura kalmaz
Şehit babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlara verecek oyumuz yok
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a Göç Bakanlığı teklifi iddiası
CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' seferlerini yerden yere vurdu: Hepsi büyük fiyaskoydu
Kılıçdaroğlu'nun seçmeni depremzedelerden sonra şehide de küfretti: Size müstahak
Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık
İBB'den yeni skandal: PKK’yı eleştirip Türk bayrağını savunduğu için çalışanını işten çıkarttı
Fransız medyasından çok konuşulacak analiz: 'Erdoğan’ı kimse yenemez'
Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Guterres'ten tahıl teşekkürü: Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?