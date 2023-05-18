Yonca Evcimik: Çocuğa doydum

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Yonca Evcimik, son olarak katıldığı programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

90'lı yılların en popüler şarkıcı ve oyuncularından 59 yaşındaki Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı.



"Bu bana Allah'ın verdiği lütuf"



Fit hali ile yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, her kesim tarafından sevildiğimi daha yeni fark ettiğini belirterek, "Bu bana Allah'ın verdiği lütuf." şeklinde konuştu.



Pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:



"İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama pandemi benim için çok özel bir andı.

Çünkü bütün ailemiz 24 saat ve 2.5 yıl bir aradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, birçok insana da aynısı olmuştur inanıyorum."



"Çocuğa doydum"



"Annem beni erkek diye doğurmuş, erkek çocuk olacağından çok eminmiş." diyen Yonca Evcimik, "Çocukların sevgisinden dolayı çocuğa doydum, ondan çocuk yapmadım." açıklamasını yaptı.