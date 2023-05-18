Meryem Uzerli'den Cannes pozları...

76. Cannes Film Festivali, Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile başladı. Festivalin açılış töreninde ünlü oyuncu Meryem Uzerli de boy gösterdi. Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, güzelliğiyle adından söz ettirdi.KIRMIZI HALI POZLARINI YAYINLADIŞimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel oyuncu, festivalden karelerini 7.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı.KIYAFET SEÇİMİYLE TAM NOT ALDIUzerli'nin sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı. Derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Uzerli, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.