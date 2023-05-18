CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Meryem Uzerli'den Cannes pozları...
Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali dün başladı. Festivalde, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Türk oyuncu Meryem Uzerli de vardı.
76. Cannes Film Festivali, Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile başladı. Festivalin açılış töreninde ünlü oyuncu Meryem Uzerli de boy gösterdi. Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, güzelliğiyle adından söz ettirdi.
KIRMIZI HALI POZLARINI YAYINLADI
Şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel oyuncu, festivalden karelerini 7.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı.
KIYAFET SEÇİMİYLE TAM NOT ALDI
Uzerli'nin sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı. Derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Uzerli, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.
KIRMIZI HALI POZLARINI YAYINLADI
Şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel oyuncu, festivalden karelerini 7.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı.
KIYAFET SEÇİMİYLE TAM NOT ALDI
Uzerli'nin sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı. Derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Uzerli, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.