İrem Sak: Mekanın sahibi geri geldi

İrem Sak, önceki gün arkadaşı ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşı ile kahve içen ünlü oyuncu, mekan çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

İrem Sak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda kendisine çok benzeyen birini görüntülediklerini söyleyen gazetecilere, "Artık rahat olun, buralardayım, mekanın sahibi geri geldi” diyerek takıldı.



Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen 37 yaşındaki oyuncu, arkadaşını göstererek, "Lütfen sonra konuşalım" diyerek gazetecilerden soru sormamaları için ricada bulundu.