Hülya Avşar yaz planlarını anlattı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar, yaz planlarından bahsetti.

Son olarak Yıldız De Bana programı ile izleyici karşısına çıkmış olan Hülya Avşar, arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Avşar, keyifli halleri ile dikkat çekti.



Anneler Günü'nün nasıl geçtiği sorulan Hülya Avşar, "Açıkçası ben depremden dolayı kutlamak istemedim. İçim biraz buruktu" açıklamasını yaptı.



"GÖRÜNTÜLENMEKTEN KORKMUYORUM ÇÜNKÜ BENİ YAKALAYAMAZSINIZ"



Basın mensuplarıyla sohbetine devam eden Avşar kızı yaz tatili planlarından da bahsetti. Avşar, "Yine bu yaz Ayvalık'ta olacağım. Görüntülenmekten korkmuyorum çünkü beni yakalayamazsınız. Şimdiden herkese iyi yazlar diliyorum" ifadelerini kullandı.