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Beyaz Gazete
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%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Hilal Altınbilek'e yoğun ilgi!

Türkiye’de dört sezon ilgiyle izlenen, İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, İtalya'nın çok izlenen TV şovu 'Verissimo'da stüdyoyu dolduran hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ekleme: 18.05.2023 - 00:18 Güncelleme: 18.05.2023 - 00:20 / Editör: Ozge Selin
Hilal Altınbilek, Canale 5’te yayınlanan 'Verissimo' programına konuk oldu. Sunucusu Silvia Toffanin'in sorularını yanıtlayan oyuncu, ailesiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı.

"İTALYA SENİ KOLLARINI AÇARAK BEKLEYECEK"

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı 'Züleyha' karakteriyle adından söz ettiren Altınbilek, "İtalya'da bir projede yer almak ister misiniz?" sorusuna, "Çok isterim" yanıtını verdi. Bunun üzerine sunucu, "İtalya seni kollarını açarak bekleyecek çünkü zaten seni çok seviyor" dedi.

Hilal Altınbilek'e yoğun ilgi!

Programa gelecek sene de katılması için davet alan Altınbilek, Milano'da Verissimo'nun çekimlerine katıldıktan sonra aynı gün Güney Amerika'ya uçmuş, Meksika ve Panama'da hayranlarıyla bir araya gelmişti.

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