Hilal Altınbilek'e yoğun ilgi!

Hilal Altınbilek, Canale 5’te yayınlanan 'Verissimo' programına konuk oldu. Sunucusu Silvia Toffanin'in sorularını yanıtlayan oyuncu, ailesiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı."İTALYA SENİ KOLLARINI AÇARAK BEKLEYECEK"Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı 'Züleyha' karakteriyle adından söz ettiren Altınbilek, "İtalya'da bir projede yer almak ister misiniz?" sorusuna, "Çok isterim" yanıtını verdi. Bunun üzerine sunucu, "İtalya seni kollarını açarak bekleyecek çünkü zaten seni çok seviyor" dedi.Programa gelecek sene de katılması için davet alan Altınbilek, Milano'da Verissimo'nun çekimlerine katıldıktan sonra aynı gün Güney Amerika'ya uçmuş, Meksika ve Panama'da hayranlarıyla bir araya gelmişti.