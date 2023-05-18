  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım!

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, Rasim Öztekin'e olan özlemini bir kez daha dile getirdi.

Ekleme: 18.05.2023 - 00:10 Güncelleme: 18.05.2023 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin. 2021'de hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Sık sık eşine olan aşkını dile getiren Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşıma imza attı ve özlemini dile getirdi. Kazancıbaşı'nın paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırdı.

Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım!

EŞİNE OLAN ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Esra Kazancıbaşı, Instagram sayfasından yayınladığı fotoğraflara şu notu düştü:

Şükufe, Zülküf'ünü, tontişini çok özledi. Hem de çok.

Esra Kazancıbaşı'ndan duygusal paylaşım!

''SENİ ÇOK SEVİYORUM''

Öte yandan; Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşini ölüm yıl dönümünde mezarı başında anmış ve sosyal medya hesabından duygularını dile getirmişti. Esra Kazancıbaşı paylaşımında, ''Gösterişi, şatafatı hiç sevmezdin. Sevilen, ünlü bir sanatçı olarak ayrıcalık görmeyi de. Her görüşten, her kesimden insana saygı duyardın. İşte bu yüzden toplumun Rasim Ağabey'i oldun. Ülkemizde yaşanan büyük deprem faciasında onbinlerce insanın yaşamını yitirdiği, evini, işini, ailesini, sevdiklerini kaybettiği, zincirleme yasların yaşandığı bu zorlu dönemde, sadece akraba ve yakın arkadaşlar arasında düzenlenen minik bir törenle ikinci ölüm yıldönümünde andık seni. Kadın emeğine ve kadın haklarına çok değer veren bir sanatçı olarak çok anlamlı bir tarihte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gökyüzüne uğurlamıştım seni. İşte bugün, Dünya Kadınlar Günü'nün sembolü sapsarı mimozaları bıraktık kabrine. Seni çok seviyor ve özlüyorum. ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'nda eğitim gören her genç ise tesellim oluyor. Çünkü onlar tiyatro sahnesinde seni yaşatacaklar'' ifadelerine yer vermişti.

CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu'nun 'icazet' seferlerini yerden yere vurdu: Hepsi büyük fiyaskoydu
Kılıçdaroğlu'nun seçmeni depremzedelerden sonra şehide de küfretti: Size müstahak
Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık
İBB'den yeni skandal: PKK’yı eleştirip Türk bayrağını savunduğu için çalışanını işten çıkarttı
Fransız medyasından çok konuşulacak analiz: 'Erdoğan’ı kimse yenemez'
Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Guterres'ten tahıl teşekkürü: Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz
Kılıçdaroğlu’nu önde gösteren CHP’nin anket şirketleri sessizliğe gömüldü
Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Çuvallayan anketçi Mehmet Pösteki sessizliğe büründü
6'lı masa toplantısında otopark detayı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim açıklaması
HDP, ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdüreceğini açıkladı
Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da depremzedelere gönderilen tebligata tepki: CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur
İyi Partili Adnan Beker seçimlerden ümidini kesti: İkinci tur, ilk tur gibi olur
Kahramanmaraş'ta depremzedelere verilen çadırı topladılar
CHP’liler soruyor: Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin nerede
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

17 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?