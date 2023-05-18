Ali Sunal acı haberi duyurdu!

Ünlü oyuncu Ali Sunal köpeği Patron'un öldüğünü duyurdu. Ali Sunal, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi."MELEK OLDUN PATRON BEY"Köpeğiyle çekilen fotoğrafları paylaşan Ali Sunal, "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" ifadelerini kullandı.DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTIÖte yandan Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı komedi filminde birkaç karaktere hayat veren Ali Sunal, değişimiyle annesini bile şaşkına çevirmişti."BUNU BEN DOĞURMUŞ OLAMAM"Ünlü oyuncu, rolü için peruk takıp, bıyık bırakmıştı. Bir diğer rolü için de beyaz peruk takan Ali Sunal'ın makyajla yüzü yaşlandırılmıştı. Instagram hesabından oğlunun o halini yayınlayan Gül Sunal, "Bunu ben doğurmuş olamam. Hava Muhalefeti filminde Cemil Yıldırım'ın babası" ifadelerini kullanmıştı.