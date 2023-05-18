CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Ali Sunal acı haberi duyurdu!
3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, köpeği Patron'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaşan Sunal, köpeğine "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" sözleriyle veda etti.
Ünlü oyuncu Ali Sunal köpeği Patron'un öldüğünü duyurdu. Ali Sunal, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.
"MELEK OLDUN PATRON BEY"
Köpeğiyle çekilen fotoğrafları paylaşan Ali Sunal, "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" ifadelerini kullandı.
DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Öte yandan Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı komedi filminde birkaç karaktere hayat veren Ali Sunal, değişimiyle annesini bile şaşkına çevirmişti.
"BUNU BEN DOĞURMUŞ OLAMAM"
Ünlü oyuncu, rolü için peruk takıp, bıyık bırakmıştı. Bir diğer rolü için de beyaz peruk takan Ali Sunal'ın makyajla yüzü yaşlandırılmıştı. Instagram hesabından oğlunun o halini yayınlayan Gül Sunal, "Bunu ben doğurmuş olamam. Hava Muhalefeti filminde Cemil Yıldırım'ın babası" ifadelerini kullanmıştı.
"MELEK OLDUN PATRON BEY"
Köpeğiyle çekilen fotoğrafları paylaşan Ali Sunal, "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" ifadelerini kullandı.
DEĞİŞİMİ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Öte yandan Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın yer aldığı komedi filminde birkaç karaktere hayat veren Ali Sunal, değişimiyle annesini bile şaşkına çevirmişti.
"BUNU BEN DOĞURMUŞ OLAMAM"
Ünlü oyuncu, rolü için peruk takıp, bıyık bırakmıştı. Bir diğer rolü için de beyaz peruk takan Ali Sunal'ın makyajla yüzü yaşlandırılmıştı. Instagram hesabından oğlunun o halini yayınlayan Gül Sunal, "Bunu ben doğurmuş olamam. Hava Muhalefeti filminde Cemil Yıldırım'ın babası" ifadelerini kullanmıştı.