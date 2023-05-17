CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yıllar sonra setlere döndü
2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Ailece ekrana yaklaşıyoruz" diyerek müjdeyi vermesinin ardından Kobal'ın, yıllar sonraki ilk projesi belli oldu.
Kapak oldu
2020 ve 2022 tarihlerinde Lalin ve Leyla'yı dünyaya getiren ve kısa sürede fazla kilolarını vererek fiziğiyle göz kamaştıran Sinem Kobal, Hello dergisine kapak oldu.
"Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim"
Dergi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, röportaj vermeyi de ihmal etmedi. Uzun süredir annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, dergiye verdiği röportajda ise yeni heyecanlarından bahsederken "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim." ifadelerini kullandı.
İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Ailece ekrana yaklaşıyoruz" diyerek müjdeyi vermesinin ardından Kobal'ın, yıllar sonraki ilk projesi belli oldu.
Kapak oldu
2020 ve 2022 tarihlerinde Lalin ve Leyla'yı dünyaya getiren ve kısa sürede fazla kilolarını vererek fiziğiyle göz kamaştıran Sinem Kobal, Hello dergisine kapak oldu.
"Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim"
Dergi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, röportaj vermeyi de ihmal etmedi. Uzun süredir annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, dergiye verdiği röportajda ise yeni heyecanlarından bahsederken "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim." ifadelerini kullandı.