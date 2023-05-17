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%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
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%36,15
270
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%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
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%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
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5
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%2,24
0
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BBP 505.638
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0
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%10,18
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Yıllar sonra ortaya çıktı!

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gitmiş ve ekranlardan tamamen uzaklaşmıştı. Sosyal medya da kullanmayan Cansu Demirci, son haliyle sıklıkla merak konusu oluyordu. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali!

Ekleme: 17.05.2023 - 09:35 Güncelleme: 17.05.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Selena'nın Selin'i olarak tanınıp oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden kaybolan Cansu Demirci, uzun yıllardır ekrandan uzak bir yaşam sürdürüyor ve artık yurt dışında yaşıyor. Fantastik çocuk dizisi Selena'da oynadığı Selin rolü ile tanınıp hatırlanan Cansu Demirci, bu diziden sonra birkaç projede rol almış ancak daha sonra oyunculuğu bırakmıştı.

St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nu bitirdikten sonra üniversite eğitimine başlayan Demirci, sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde üniversite eğitimini, Jacobs Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi almıştı.

SELENA'NIN SELİN'İ CANSU DEMİRCİ TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

Türkiye'ye geri dönen ve şimdiki hali merak edilen Cansu Demirci'nin son halini, Twitter üzerinden "Fısıldayan Adam" adlı hesap paylaştı ve "Selena dizisinin Selin'i, Cansu Demirci yıllar sonra Türkiye'de" ifadesini kullandı.

İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali!

Yıllar sonra ortaya çıktı!
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