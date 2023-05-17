Yıllar sonra ortaya çıktı!

Selena'nın Selin'i olarak tanınıp oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden kaybolan Cansu Demirci, uzun yıllardır ekrandan uzak bir yaşam sürdürüyor ve artık yurt dışında yaşıyor. Fantastik çocuk dizisi Selena'da oynadığı Selin rolü ile tanınıp hatırlanan Cansu Demirci, bu diziden sonra birkaç projede rol almış ancak daha sonra oyunculuğu bırakmıştı.St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nu bitirdikten sonra üniversite eğitimine başlayan Demirci, sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde üniversite eğitimini, Jacobs Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi almıştı.Türkiye'ye geri dönen ve şimdiki hali merak edilen Cansu Demirci'nin son halini, Twitter üzerinden "Fısıldayan Adam" adlı hesap paylaştı ve "Selena dizisinin Selin'i, Cansu Demirci yıllar sonra Türkiye'de" ifadesini kullandı.İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali!