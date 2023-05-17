CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yıllar sonra ortaya çıktı!
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gitmiş ve ekranlardan tamamen uzaklaşmıştı. Sosyal medya da kullanmayan Cansu Demirci, son haliyle sıklıkla merak konusu oluyordu. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali!
Selena'nın Selin'i olarak tanınıp oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden kaybolan Cansu Demirci, uzun yıllardır ekrandan uzak bir yaşam sürdürüyor ve artık yurt dışında yaşıyor. Fantastik çocuk dizisi Selena'da oynadığı Selin rolü ile tanınıp hatırlanan Cansu Demirci, bu diziden sonra birkaç projede rol almış ancak daha sonra oyunculuğu bırakmıştı.
St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nu bitirdikten sonra üniversite eğitimine başlayan Demirci, sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde üniversite eğitimini, Jacobs Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi almıştı.
SELENA'NIN SELİN'İ CANSU DEMİRCİ TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ
Türkiye'ye geri dönen ve şimdiki hali merak edilen Cansu Demirci'nin son halini, Twitter üzerinden "Fısıldayan Adam" adlı hesap paylaştı ve "Selena dizisinin Selin'i, Cansu Demirci yıllar sonra Türkiye'de" ifadesini kullandı.
İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali!
St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nu bitirdikten sonra üniversite eğitimine başlayan Demirci, sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde üniversite eğitimini, Jacobs Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi almıştı.
SELENA'NIN SELİN'İ CANSU DEMİRCİ TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ
Türkiye'ye geri dönen ve şimdiki hali merak edilen Cansu Demirci'nin son halini, Twitter üzerinden "Fısıldayan Adam" adlı hesap paylaştı ve "Selena dizisinin Selin'i, Cansu Demirci yıllar sonra Türkiye'de" ifadesini kullandı.
İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali!