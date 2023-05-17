Yavuz Bingöl o seçmenlere öfke kustu: Zavallılar... Siz kimsiniz ulan!

14 Mayıs Türkiye genel seçimlerinin ardından sosyal medyada seçim konusu gündemde yerini korumaya devam ediyor.6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle depremzedelerin oyları bazı kullanıcılardan tepki çekti.Deprem bölgesinde AK Parti'nin üstün gelmesi, karşı kesimi ayaklandırdı. Sosyal medyadan depremzede seçmenleri hedef alan bu kişilere tepki yağıyor.Depremzede seçmenlere hakaret içeren yazılar yazan kişilere bir tepki de türkücü Yavuz Bingöl'den geldi.'Siz gerçek birer zavallısınız'58 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Twitter hesabından depremzede seçmenleri hedef alanlara öfke kustu.Ünlü sanatçı, 'Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür eden zavallılar... Siz gerçek birer zavallısınız. 90 gündür ben o insanlarla yanyanayım. Onlar yardım için gelene çadırındaki son çayı demleyip, son yemeğini ikram eden onurlu Anadolu insanımızdır. Siz kimsiniz ulan' sözleriyle tepki gösterdi.