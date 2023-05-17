CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yavuz Bingöl o seçmenlere öfke kustu: Zavallılar... Siz kimsiniz ulan!
2023 genel seçimlerin ardından deprem bölgesinde oy kullanan vatandaşları hedef alanlara tepkiler büyüyor. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl de depremzede seçmenlere hakaret eden kişilere öfke kustu.
14 Mayıs Türkiye genel seçimlerinin ardından sosyal medyada seçim konusu gündemde yerini korumaya devam ediyor.
6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle depremzedelerin oyları bazı kullanıcılardan tepki çekti.
Deprem bölgesinde AK Parti'nin üstün gelmesi, karşı kesimi ayaklandırdı. Sosyal medyadan depremzede seçmenleri hedef alan bu kişilere tepki yağıyor.
Depremzede seçmenlere hakaret içeren yazılar yazan kişilere bir tepki de türkücü Yavuz Bingöl'den geldi.
'Siz gerçek birer zavallısınız'
58 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Twitter hesabından depremzede seçmenleri hedef alanlara öfke kustu.
Ünlü sanatçı, 'Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür eden zavallılar... Siz gerçek birer zavallısınız. 90 gündür ben o insanlarla yanyanayım. Onlar yardım için gelene çadırındaki son çayı demleyip, son yemeğini ikram eden onurlu Anadolu insanımızdır. Siz kimsiniz ulan' sözleriyle tepki gösterdi.
6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle depremzedelerin oyları bazı kullanıcılardan tepki çekti.
Deprem bölgesinde AK Parti'nin üstün gelmesi, karşı kesimi ayaklandırdı. Sosyal medyadan depremzede seçmenleri hedef alan bu kişilere tepki yağıyor.
Depremzede seçmenlere hakaret içeren yazılar yazan kişilere bir tepki de türkücü Yavuz Bingöl'den geldi.
'Siz gerçek birer zavallısınız'
58 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Twitter hesabından depremzede seçmenleri hedef alanlara öfke kustu.
Ünlü sanatçı, 'Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür eden zavallılar... Siz gerçek birer zavallısınız. 90 gündür ben o insanlarla yanyanayım. Onlar yardım için gelene çadırındaki son çayı demleyip, son yemeğini ikram eden onurlu Anadolu insanımızdır. Siz kimsiniz ulan' sözleriyle tepki gösterdi.