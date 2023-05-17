CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Ünlü çiftin kızı Ses beş yaşına bastı!
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ümit Erdim ile Seda Erdim'in kızları Ses beş yaşına bastı. İkili, kızları için düzenlediği doğum gününden renkli kareleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, 2018 yılında kızları Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
İKİNCİ ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci kez anne-baba olmuştu. Müjdeli haberi duyuran Ümit Erdim, 'Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı' mesajını yazmıştı.
KIZLARININ YENİ YAŞINI KUTLADILAR
Ünlü çiftin büyük kızları Ses beş yaşına bastı. Kızlarının doğum gününü bir partiyle kutlayan ikili, sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
''SENİ ÇOK SEVİYORUZ''
Instagram'da 430 bin takipçisi bulunan Seda Erdim, Ses'in doğum gününden karelerine, ''Güzeller güzeli kızım, seni çok seviyoruz. Çok çabuk büyüdün ama büyümene şahit olmak dünyanın en güzel duygusu'' notunu düştü. Ümit Erdim ise kızının doğum günü karelerini 631 bin takipçili Instagram sayfasından, ''Ses 5'' notuyla paylaştı.
İKİNCİ ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci kez anne-baba olmuştu. Müjdeli haberi duyuran Ümit Erdim, 'Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı' mesajını yazmıştı.
KIZLARININ YENİ YAŞINI KUTLADILAR
Ünlü çiftin büyük kızları Ses beş yaşına bastı. Kızlarının doğum gününü bir partiyle kutlayan ikili, sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
''SENİ ÇOK SEVİYORUZ''
Instagram'da 430 bin takipçisi bulunan Seda Erdim, Ses'in doğum gününden karelerine, ''Güzeller güzeli kızım, seni çok seviyoruz. Çok çabuk büyüdün ama büyümene şahit olmak dünyanın en güzel duygusu'' notunu düştü. Ümit Erdim ise kızının doğum günü karelerini 631 bin takipçili Instagram sayfasından, ''Ses 5'' notuyla paylaştı.