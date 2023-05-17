Ünlü çiftin kızı Ses beş yaşına bastı!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, 2018 yılında kızları Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.İKİNCİ ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİSosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci kez anne-baba olmuştu. Müjdeli haberi duyuran Ümit Erdim, 'Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı' mesajını yazmıştı.KIZLARININ YENİ YAŞINI KUTLADILARÜnlü çiftin büyük kızları Ses beş yaşına bastı. Kızlarının doğum gününü bir partiyle kutlayan ikili, sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.''SENİ ÇOK SEVİYORUZ''Instagram'da 430 bin takipçisi bulunan Seda Erdim, Ses'in doğum gününden karelerine, ''Güzeller güzeli kızım, seni çok seviyoruz. Çok çabuk büyüdün ama büyümene şahit olmak dünyanın en güzel duygusu'' notunu düştü. Ümit Erdim ise kızının doğum günü karelerini 631 bin takipçili Instagram sayfasından, ''Ses 5'' notuyla paylaştı.