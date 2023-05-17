CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Tuğçe Tayfur'dan başörtüsü itirafı
Maneviyata yönelerek başörtüsü takmaya başlayan Tuğçe Tayfur'dan bomba itiraf geldi.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz aylarda maneviyata yöneldiği için sahneye çıkmayacağını açıklamış ve başörtüsü takmaya başlamıştı.
"Beceremedim"
Nişanlısı Burak Kalfa ile ile yollarını ayıran Tuğçe Tayfur, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. İlişkisini bitirdiğini duyuran şarkıcı, "Geçiş sürecindeyim" diyerek paylaştığı başı kapalı pozları hakkında konuşan Tayfur, "Annemin bir yaşam şekli var, hep örnek olarak annem önümdeydi. Bu konu çok hassas bir konu, çok denedim aslında ama denemek istedim ama gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Beni bu kalıba sokmayın, o zaman gerçek manada yaşayanlara haksızlık etmiş olurum. 2023 yılındayız kapalılık açıklık... Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim. Keşke Kur'an'da geçen anlamıyla bunu gerçekleştirebilseydim... Sahneyi bıraktım müziği bırakmadım." dedi.
Tuğçe Tayfur'dan başörtüsü itirafı
Maneviyata yöneldiği için Instagram hesabından başının açık olduğu fotoğrafları gizleyen Tuğçe Tayfur, kararının ardından yeniden fotoğraflarını yayınladı.
"Beceremedim"
Nişanlısı Burak Kalfa ile ile yollarını ayıran Tuğçe Tayfur, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. İlişkisini bitirdiğini duyuran şarkıcı, "Geçiş sürecindeyim" diyerek paylaştığı başı kapalı pozları hakkında konuşan Tayfur, "Annemin bir yaşam şekli var, hep örnek olarak annem önümdeydi. Bu konu çok hassas bir konu, çok denedim aslında ama denemek istedim ama gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Beni bu kalıba sokmayın, o zaman gerçek manada yaşayanlara haksızlık etmiş olurum. 2023 yılındayız kapalılık açıklık... Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim. Keşke Kur'an'da geçen anlamıyla bunu gerçekleştirebilseydim... Sahneyi bıraktım müziği bırakmadım." dedi.
Tuğçe Tayfur'dan başörtüsü itirafı
Maneviyata yöneldiği için Instagram hesabından başının açık olduğu fotoğrafları gizleyen Tuğçe Tayfur, kararının ardından yeniden fotoğraflarını yayınladı.