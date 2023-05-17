CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Seda Tosun'dan yeni paylaşım...
24 Mart'ta dört aylık hamile olduğunu duyuran Seda Tosun, geçtiğimiz günlerde baby shower partisi yapmıştı. Güzel oyuncu, doğuma sayılı günler kala verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filmiyle adını duyuran Seda Tosun, 2018'de müzisyen Eymen Adal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği Eylül 2020'de sonlanmıştı. Tosun, geçtiğimiz yıl ise ikinci evliliğini yapmış ve sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile dünyaevine girmişti.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENDİ
33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu müjdelemişti. Anne olmak için gün sayan oyuncu, baby shower partisi düzenlemiş ve bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Kız bebek bekleyen Tosun, partiden renkli karelerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.
KARNI BURNUNDA POZUNU YAYINLADI
6 aylık hamile olan Seda Tosun, sosyal medyadan karnı burnunda yeni karelerini yayınladı. Tosun'un, ''Kızıma hala bir isim bulamadım. Kız isim önerileriniz neler?'' notunu düştüğü pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzel oyuncunun büyüyen karnı gözden kaçmadı.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENDİ
33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu müjdelemişti. Anne olmak için gün sayan oyuncu, baby shower partisi düzenlemiş ve bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Kız bebek bekleyen Tosun, partiden renkli karelerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.
KARNI BURNUNDA POZUNU YAYINLADI
6 aylık hamile olan Seda Tosun, sosyal medyadan karnı burnunda yeni karelerini yayınladı. Tosun'un, ''Kızıma hala bir isim bulamadım. Kız isim önerileriniz neler?'' notunu düştüğü pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzel oyuncunun büyüyen karnı gözden kaçmadı.