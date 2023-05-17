Seda Tosun'dan yeni paylaşım...

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filmiyle adını duyuran Seda Tosun, 2018'de müzisyen Eymen Adal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği Eylül 2020'de sonlanmıştı. Tosun, geçtiğimiz yıl ise ikinci evliliğini yapmış ve sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile dünyaevine girmişti.BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENDİ33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu müjdelemişti. Anne olmak için gün sayan oyuncu, baby shower partisi düzenlemiş ve bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Kız bebek bekleyen Tosun, partiden renkli karelerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmemişti.KARNI BURNUNDA POZUNU YAYINLADI6 aylık hamile olan Seda Tosun, sosyal medyadan karnı burnunda yeni karelerini yayınladı. Tosun'un, ''Kızıma hala bir isim bulamadım. Kız isim önerileriniz neler?'' notunu düştüğü pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzel oyuncunun büyüyen karnı gözden kaçmadı.