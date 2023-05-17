CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Orhan Gencebay'dan 'Öldü' haberlerine cevap!
Orhan Gencebay'ın öldüğü yönünde çıkan haberler gündemde adeta deprem etkisi yarattı. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Orhan Gencebay, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu.
Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada yalan haberler paylaşıldı.
Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.
ORHAN GENCEBAY SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMADA BULUNDU
Sessizliğini bozan arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gencebay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim hakkımda 'Orhan Gencebay ölü' diye hızla yayılan haberler tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah'ın izniyle sağlığım yerinde kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın"
Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.
ORHAN GENCEBAY SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMADA BULUNDU
Sessizliğini bozan arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gencebay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim hakkımda 'Orhan Gencebay ölü' diye hızla yayılan haberler tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah'ın izniyle sağlığım yerinde kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın"