Orhan Gencebay'dan 'Öldü' haberlerine cevap!

Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada yalan haberler paylaşıldı.Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.Sessizliğini bozan arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gencebay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim hakkımda 'Orhan Gencebay ölü' diye hızla yayılan haberler tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah'ın izniyle sağlığım yerinde kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın"