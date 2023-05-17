CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan'a verdim, Cihangir'e gelme dediler
Cunhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan Zeynep Tunuslu, "Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler. Bugüne kadar hep CHP'ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti.
Rekor katılımla demokratik hakkını kullanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktı. Seçimlerden önce açıklama yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen modacı Zeynep Tunuslu ise seçim sonrası yaşadıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini seçim öncesi söyleyen ve haklı çıkan Tunuslu, Erdoğan'a oy verdiği için Cihangir'e alınmadığını söyledi.
Tunuslu'yu Cihangir'e almadılar
Zeynep Tunuslu seçim öncesi yaptığı açıklamada, Erdoğan'a oy vereceğini söyledi ve bunu bir video ile yayınladı.
Herkesi sevgiyle kucakladıklarını söyleyen muhalif çevre ise Tunuslu'ya ceza kesti ve Cihangir'e almadı. Zeynep Tunuslu yaptığı açıklamada, "Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler.
Bugüne kadar hep CHP'ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti." dedi.
Rekor katılımla demokratik hakkını kullanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktı. Seçimlerden önce açıklama yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen modacı Zeynep Tunuslu ise seçim sonrası yaşadıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini seçim öncesi söyleyen ve haklı çıkan Tunuslu, Erdoğan'a oy verdiği için Cihangir'e alınmadığını söyledi.
Tunuslu'yu Cihangir'e almadılar
Zeynep Tunuslu seçim öncesi yaptığı açıklamada, Erdoğan'a oy vereceğini söyledi ve bunu bir video ile yayınladı.
Herkesi sevgiyle kucakladıklarını söyleyen muhalif çevre ise Tunuslu'ya ceza kesti ve Cihangir'e almadı. Zeynep Tunuslu yaptığı açıklamada, "Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler.
Bugüne kadar hep CHP'ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti." dedi.