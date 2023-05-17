CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Melis İşiten'in acı günü!
Daha önce 'Reaksiyon', 'Yedi Güzel Adam', 'Vatanım Sensin', 'Maraşlı' gibi projelerle izleyici karşısına çıkan Melis İşiten'in yengesi hayatını kaybetti. 33 yaşındaki oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Melis İşiten'in amcasının eşi hayatını kaybetti. İşiten, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.
''CANIM YENGEMİ KAYBETTİK''
383 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye kısmından bir paylaşımda bulunan İşiten, ''Amcamın biriciği, Dilara'mın annesi, canım yengemi kaybettik'' ifadelerini kullandı.
Yengesinin cenaze töreni bilgilerine de yer veren oyuncu, ''17 Mayıs öğle namazında Galip Paşa Camii'nden uğurlanacaktır'' dedi.
''CANIM YENGEMİ KAYBETTİK''
383 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye kısmından bir paylaşımda bulunan İşiten, ''Amcamın biriciği, Dilara'mın annesi, canım yengemi kaybettik'' ifadelerini kullandı.
Yengesinin cenaze töreni bilgilerine de yer veren oyuncu, ''17 Mayıs öğle namazında Galip Paşa Camii'nden uğurlanacaktır'' dedi.