Melis İşiten'in acı günü!

Daha önce 'Reaksiyon', 'Yedi Güzel Adam', 'Vatanım Sensin', 'Maraşlı' gibi projelerle izleyici karşısına çıkan Melis İşiten'in yengesi hayatını kaybetti. 33 yaşındaki oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.