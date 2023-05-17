Hilal Altınbilek'ten İtalya pozları...

'Karagül' dizisiyle şöhreti yakalayan, 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Güzel oyuncu, sürpriz ayrılıktan sonra Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlamıştı.İLAN-I AŞKAltınbilek, geçtiğimiz günlerde ise sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluklarını gözler önüne sermişti.BEĞENİ VE YORUM YAĞDIGünler önce İtalya'ya giden ve Verissimo programına konuk olan güzel oyuncu, İtalya'dan karelerini takipçileriyle paylaştı. Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunan Altınbilek'in, ''İtalya’dan'' notuyla paylaştığı karelerini takipçileri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.