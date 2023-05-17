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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Hilal Altınbilek'ten İtalya pozları...

Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden Hilal Altınbilek, Verissimo programına konuk olmuştu. Güzel oyuncu, İtalya'da çekilen fotoğraf karelerini Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 17.05.2023 - 01:11 Güncelleme: 17.05.2023 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
'Karagül' dizisiyle şöhreti yakalayan, 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Güzel oyuncu, sürpriz ayrılıktan sonra Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hilal Altınbilek'ten İtalya pozları...

İLAN-I AŞK

Altınbilek, geçtiğimiz günlerde ise sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluklarını gözler önüne sermişti.

Hilal Altınbilek'ten İtalya pozları...

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Günler önce İtalya'ya giden ve Verissimo programına konuk olan güzel oyuncu, İtalya'dan karelerini takipçileriyle paylaştı. Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunan Altınbilek'in, ''İtalya’dan'' notuyla paylaştığı karelerini takipçileri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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