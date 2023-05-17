Demet Akalın, depremzedelere hakaret edenleri beğendi! Linçlenince....

14 Mayıs seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun seçmeni ise depremzedelere hakaret etmeye başladı. Deprem bölgesinde Erdoğan'ın birinci çıkmasını hazmedemeyenler hakaretlerini Twitter üzerinden yağdırdı. Şarkıcı Demet Akalın ise o tweet'lerden bazılarını beğendi ve yakalandı.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, rekor bir katılımla sandık başına gidildi.



Seçim sonuçları açıklandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi. Meclis'te ise Cumhur İttifakı ciddi bir üstünlük kazandı. Özellikle deprem bölgelerinde, Erdoğan ve Cumhur İttifakı ciddi bir oy aldı.



Ancak bazı kesimler bunu hazmedemedi ve depremzedelere saldırmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan bu saldırılara Demet Akalın ise beğendiği tweet'lerle destek verdiğini gösterdi.



Önce beğendi sonra geri aldı



Demet Akalın, Twitter hesabını aktif kullanıyor. Sık sık Twitter hesabı üzerinden de paylaşımlar yapıyor. Her konuda duyarlı olduğunu gösteren hatta deprem vakti yardım yapmayanları eleştiren Akalın, sosyal medya hesabından skandal bir beğeniye imza attı.



