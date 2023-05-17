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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Demet Akalın, depremzedelere hakaret edenleri beğendi! Linçlenince....

14 Mayıs seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun seçmeni ise depremzedelere hakaret etmeye başladı. Deprem bölgesinde Erdoğan'ın birinci çıkmasını hazmedemeyenler hakaretlerini Twitter üzerinden yağdırdı. Şarkıcı Demet Akalın ise o tweet'lerden bazılarını beğendi ve yakalandı.

Ekleme: 17.05.2023 - 12:32 Güncelleme: 17.05.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, rekor bir katılımla sandık başına gidildi.

Seçim sonuçları açıklandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi. Meclis'te ise Cumhur İttifakı ciddi bir üstünlük kazandı. Özellikle deprem bölgelerinde, Erdoğan ve Cumhur İttifakı ciddi bir oy aldı.

Ancak bazı kesimler bunu hazmedemedi ve depremzedelere saldırmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan bu saldırılara Demet Akalın ise beğendiği tweet'lerle destek verdiğini gösterdi.

Önce beğendi sonra geri aldı

Demet Akalın, Twitter hesabını aktif kullanıyor. Sık sık Twitter hesabı üzerinden de paylaşımlar yapıyor. Her konuda duyarlı olduğunu gösteren hatta deprem vakti yardım yapmayanları eleştiren Akalın, sosyal medya hesabından skandal bir beğeniye imza attı.

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