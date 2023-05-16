Zeynep Beşerler hakkında soruşturma başlatıldı!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimi'ne ilişkin seçim ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya paylaşımları yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.Hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya hesapları arasında oyuncu Zeynep Beşerler’in de olduğu öğrenildi.