CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Zeynep Beşerler hakkında soruşturma başlatıldı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası atılan tweetleri mercek altına aldı. Başsavcılık, seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik paylaşımda bulunan hesaplar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan hesaplar arasında Zeynep Beşerler de bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimi'ne ilişkin seçim ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya paylaşımları yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya hesapları arasında oyuncu Zeynep Beşerler’in de olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya hesapları arasında oyuncu Zeynep Beşerler’in de olduğu öğrenildi.