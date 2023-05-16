CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yılmaz Erdoğan futbolcu yetiştiriyor
Komedyen Yılmaz Erdoğan, yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Muğla'da spor kulübü kurdu. Genç futbolcular yetiştiren sanatçı, ‘'Onlar benim kırlangıçlarım' dedi.
Şehir hayatından uzaklaşarak Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe yaşam sürdüren komedyen Yılmaz Erdoğan, burada spor kulübü kurdu.
Köyceğiz'deki çiftliğinde daha önce defalarca futbol turnuvası düzenleyen Erdoğan, Düşbelen Spor Kulübü'nü kurarak liglere katılma kararı aldı. Sanatçının Başkanı olduğu Düşbelen Spor bu sezon Muğla Amatör Ligi'nde U-11 kategorisinde mücadele edecek. 18 gençten oluşan takım, ligde Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Erdoğan, "Artık oyuncu yerine futbolcu yetiştiriyorum. Her birisini Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Onlar benim kırlangıçlarım" dedi.
C sınıfı antrenörlük lisansı olan Yılmaz Erdoğan, bölgedeki yetenekli çocukları kulübüne kattı.
Köyceğiz'deki çiftliğinde daha önce defalarca futbol turnuvası düzenleyen Erdoğan, Düşbelen Spor Kulübü'nü kurarak liglere katılma kararı aldı. Sanatçının Başkanı olduğu Düşbelen Spor bu sezon Muğla Amatör Ligi'nde U-11 kategorisinde mücadele edecek. 18 gençten oluşan takım, ligde Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Erdoğan, "Artık oyuncu yerine futbolcu yetiştiriyorum. Her birisini Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Onlar benim kırlangıçlarım" dedi.
C sınıfı antrenörlük lisansı olan Yılmaz Erdoğan, bölgedeki yetenekli çocukları kulübüne kattı.