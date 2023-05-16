Yılmaz Erdoğan futbolcu yetiştiriyor

Şehir hayatından uzaklaşarak Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe yaşam sürdüren komedyen Yılmaz Erdoğan, burada spor kulübü kurdu.Köyceğiz'deki çiftliğinde daha önce defalarca futbol turnuvası düzenleyen Erdoğan, Düşbelen Spor Kulübü'nü kurarak liglere katılma kararı aldı. Sanatçının Başkanı olduğu Düşbelen Spor bu sezon Muğla Amatör Ligi'nde U-11 kategorisinde mücadele edecek. 18 gençten oluşan takım, ligde Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Erdoğan, "Artık oyuncu yerine futbolcu yetiştiriyorum. Her birisini Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Onlar benim kırlangıçlarım" dedi.C sınıfı antrenörlük lisansı olan Yılmaz Erdoğan, bölgedeki yetenekli çocukları kulübüne kattı.