CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenlere hakaretler yağdırdı
İkinci tura kalan seçim sonuçlarını hazmedemeyen şarkıcı Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenlere ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Trafikteyken adeta kendinden geçen şarkıcı, “Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor” dedi.
Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı…
İkinci tura kalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıllık yeni bir süreç için seçmeninin güvenini kazandı. Ancak değişimin doğru olacağını düşünen bazı muhalif isimler, sonuçlarla birlikte adeta zıvanadan çıktı.
Sosyal medya aracılığı ile seçmene ağza alınmayacak sözler söylendi.
Demediğini bırakmadı
İş hakaret boyutuna bile çıktı.
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılanan şarkıcı Yeşim Salkım, yine rahat durmadı.
HÜDA PAR üzerinden seçmene demediğini bırakmayan Salkım, PKK tabanlı Millet İttifakı’nı görmezden geldi.
Seyir halindeyken skandal ifadeler kullanan Salkım, şunları söyledi:
"Bu kadar geri zekalısınız işte siz"
Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ’nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR’cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz.
"O kafayı örterek olmuyor Allah"
Afgan’ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah’ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK’ymış. Siz getirdiniz PKK’yı. Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor.
İkinci tura kalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıllık yeni bir süreç için seçmeninin güvenini kazandı. Ancak değişimin doğru olacağını düşünen bazı muhalif isimler, sonuçlarla birlikte adeta zıvanadan çıktı.
Sosyal medya aracılığı ile seçmene ağza alınmayacak sözler söylendi.
Demediğini bırakmadı
İş hakaret boyutuna bile çıktı.
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılanan şarkıcı Yeşim Salkım, yine rahat durmadı.
HÜDA PAR üzerinden seçmene demediğini bırakmayan Salkım, PKK tabanlı Millet İttifakı’nı görmezden geldi.
Seyir halindeyken skandal ifadeler kullanan Salkım, şunları söyledi:
"Bu kadar geri zekalısınız işte siz"
Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ’nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR’cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz.
"O kafayı örterek olmuyor Allah"
Afgan’ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah’ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK’ymış. Siz getirdiniz PKK’yı. Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor.