Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenlere hakaretler yağdırdı

İkinci tura kalan seçim sonuçlarını hazmedemeyen şarkıcı Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenlere ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Trafikteyken adeta kendinden geçen şarkıcı, “Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor” dedi.

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı…



İkinci tura kalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıllık yeni bir süreç için seçmeninin güvenini kazandı. Ancak değişimin doğru olacağını düşünen bazı muhalif isimler, sonuçlarla birlikte adeta zıvanadan çıktı.



Sosyal medya aracılığı ile seçmene ağza alınmayacak sözler söylendi.



Demediğini bırakmadı



İş hakaret boyutuna bile çıktı.



Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılanan şarkıcı Yeşim Salkım, yine rahat durmadı.



HÜDA PAR üzerinden seçmene demediğini bırakmayan Salkım, PKK tabanlı Millet İttifakı’nı görmezden geldi.



Seyir halindeyken skandal ifadeler kullanan Salkım, şunları söyledi:



"Bu kadar geri zekalısınız işte siz"



Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ’nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR’cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz.



"O kafayı örterek olmuyor Allah"



Afgan’ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah’ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK’ymış. Siz getirdiniz PKK’yı. Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor.