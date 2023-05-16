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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Serel Yereli'den ilginç itiraf!

Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, 14 Mayıs seçimiyle ilgili ilginç bir itirafta bulunarak gündeme geldi.

Ekleme: 16.05.2023 - 09:31 Güncelleme: 16.05.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
64 milyonun üzerinde seçmen, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarından sonra birçok ünlü isim, düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yapanlar arasından oy kullanmadığını söyleyen Serel Yereli'nin seçim hakkındaki paylaşımı takipçileri tarafından dikkat çekti.

Bir dönem oyuncu olduktan sonra şarkıcılığa soyunan Serel Yereli, sosyal medyada seçim analizleri yaparken bir itirafta bulundu.

"Ben başka yollar deniyorum"

"Bu arada sırf kendime bu psikolojik baskıya yenilmediği kanıtlamak için belki takipçilerimin yüzde 90'ının beni yargılayacağı bir gerçeği söyleyeceğim." diyen Yereli, konuşmasının devamında "Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum ben başka yollar deniyorum." dedi.

Serel Yereli'den ilginç itiraf!
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