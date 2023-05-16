CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi!
Final yapan 'Payitaht Abdülhamit' dizisinde 'Tahsin Paşa' karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Manisa 1. sıradan aday olmuştu. Yenişehirlioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.
AK Parti'nin TBMM’ye göndereceği milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da dikkat çeken isimler bulunuyordu. Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da bu isimler arasında yer alıyordu.
ÜNLÜ OYUNCU SEÇİLDİ
Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sıra adayı olduğu Manisa'dan milletvekili seçildi.
OYUNU MANİSA'DA KULLANDI
Manisa’da iki kez kıl payı milletvekilliğini kaybeden Payitaht Abdülhamit dizisinin 'Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sırada aday gösterildiği Manisa’nın Akhisar ilçesinde oyunu kullanmıştı.
"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Oyunu doğup büyüdüğü Akhisar ilçesindeki evlerinin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1306 nolu sandıkta kullanan Yenişehirlioğlu, seçimle ilgili şunları söylemişti:
Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu seçimlerde oyumu çocukluğumdan beri evimizin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda kullanıyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Sıkıntısız, kazasız belasız şu ana kadar takip ettiğimiz netice gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın, ülkemizin demokrasi geleneği dört dörtlük ortaya konulmuş durumda. Bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bütün sandıkları dolaştım. Gördüğüm o ki insanlarımız oylarını kullanıyor, herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir kargaşa yok. Bu da Türkiye’nin ileri demokrasi noktasında ne kadar yol aldığını gösteriyor. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasinin gereğine saygı göstereceğiz. Umarım ki kaldığımız yerden devam edeceğiz.
ÜNLÜ OYUNCU SEÇİLDİ
Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sıra adayı olduğu Manisa'dan milletvekili seçildi.
OYUNU MANİSA'DA KULLANDI
Manisa’da iki kez kıl payı milletvekilliğini kaybeden Payitaht Abdülhamit dizisinin 'Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sırada aday gösterildiği Manisa’nın Akhisar ilçesinde oyunu kullanmıştı.
"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Oyunu doğup büyüdüğü Akhisar ilçesindeki evlerinin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1306 nolu sandıkta kullanan Yenişehirlioğlu, seçimle ilgili şunları söylemişti:
Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu seçimlerde oyumu çocukluğumdan beri evimizin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda kullanıyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Sıkıntısız, kazasız belasız şu ana kadar takip ettiğimiz netice gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın, ülkemizin demokrasi geleneği dört dörtlük ortaya konulmuş durumda. Bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bütün sandıkları dolaştım. Gördüğüm o ki insanlarımız oylarını kullanıyor, herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir kargaşa yok. Bu da Türkiye’nin ileri demokrasi noktasında ne kadar yol aldığını gösteriyor. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasinin gereğine saygı göstereceğiz. Umarım ki kaldığımız yerden devam edeceğiz.