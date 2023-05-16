Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi!

AK Parti'nin TBMM’ye göndereceği milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da dikkat çeken isimler bulunuyordu. Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da bu isimler arasında yer alıyordu.ÜNLÜ OYUNCU SEÇİLDİResmi olmayan sonuçlara göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sıra adayı olduğu Manisa'dan milletvekili seçildi.OYUNU MANİSA'DA KULLANDIManisa’da iki kez kıl payı milletvekilliğini kaybeden Payitaht Abdülhamit dizisinin 'Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sırada aday gösterildiği Manisa’nın Akhisar ilçesinde oyunu kullanmıştı."HAYIRLI UĞURLU OLSUN"Oyunu doğup büyüdüğü Akhisar ilçesindeki evlerinin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1306 nolu sandıkta kullanan Yenişehirlioğlu, seçimle ilgili şunları söylemişti:Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu seçimlerde oyumu çocukluğumdan beri evimizin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda kullanıyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Sıkıntısız, kazasız belasız şu ana kadar takip ettiğimiz netice gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın, ülkemizin demokrasi geleneği dört dörtlük ortaya konulmuş durumda. Bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bütün sandıkları dolaştım. Gördüğüm o ki insanlarımız oylarını kullanıyor, herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir kargaşa yok. Bu da Türkiye’nin ileri demokrasi noktasında ne kadar yol aldığını gösteriyor. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasinin gereğine saygı göstereceğiz. Umarım ki kaldığımız yerden devam edeceğiz.