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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi!

Final yapan 'Payitaht Abdülhamit' dizisinde 'Tahsin Paşa' karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Manisa 1. sıradan aday olmuştu. Yenişehirlioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

Ekleme: 16.05.2023 - 01:40 Güncelleme: 16.05.2023 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin TBMM’ye göndereceği milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da dikkat çeken isimler bulunuyordu. Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da bu isimler arasında yer alıyordu.

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi!

ÜNLÜ OYUNCU SEÇİLDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sıra adayı olduğu Manisa'dan milletvekili seçildi.

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi!

OYUNU MANİSA'DA KULLANDI

Manisa’da iki kez kıl payı milletvekilliğini kaybeden Payitaht Abdülhamit dizisinin 'Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti 1. sırada aday gösterildiği Manisa’nın Akhisar ilçesinde oyunu kullanmıştı.

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi!

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Oyunu doğup büyüdüğü Akhisar ilçesindeki evlerinin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1306 nolu sandıkta kullanan Yenişehirlioğlu, seçimle ilgili şunları söylemişti:

Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu seçimlerde oyumu çocukluğumdan beri evimizin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda kullanıyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Sıkıntısız, kazasız belasız şu ana kadar takip ettiğimiz netice gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın, ülkemizin demokrasi geleneği dört dörtlük ortaya konulmuş durumda. Bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bütün sandıkları dolaştım. Gördüğüm o ki insanlarımız oylarını kullanıyor, herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir kargaşa yok. Bu da Türkiye’nin ileri demokrasi noktasında ne kadar yol aldığını gösteriyor. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasinin gereğine saygı göstereceğiz. Umarım ki kaldığımız yerden devam edeceğiz.

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