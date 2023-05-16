CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Linet'e Komşu'dan teklif!
İsrail'de doğup büyüyen, Türkiye'deki ilk albümünü 1995 yılında çıkaran müzik dünyasının güçlü seslerinden Linet, Yunanistan'ın ünlü bestecisi George Theophanous'ten teklif aldı.
Yurt içinde yoğun konser maratonuna hazırlanan Linet, besteci George Theophanous'un teklifi ile Yunanistan'a gitti. Theophanous ile ortak çalışmalara imza atacak olan şarkcıı, "Tabii ki yedi tane dilde şarkı söylüyor olmak büyük avantaj. Ülkemi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum" dedi.
George Theophanos'un konuğu olarak Selanik'e giden Linet, uluslararası bir projenin kayıtları için besteci ile bir araya geldi. Projeden sonra ortak konserlerde de buluşacak olan ikili, Türkiye'de de müzikseverlerle buluşacak.
George Theophanos'un konuğu olarak Selanik'e giden Linet, uluslararası bir projenin kayıtları için besteci ile bir araya geldi. Projeden sonra ortak konserlerde de buluşacak olan ikili, Türkiye'de de müzikseverlerle buluşacak.