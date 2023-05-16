Linet'e Komşu'dan teklif!

Yurt içinde yoğun konser maratonuna hazırlanan Linet, besteci George Theophanous'un teklifi ile Yunanistan'a gitti. Theophanous ile ortak çalışmalara imza atacak olan şarkcıı, "Tabii ki yedi tane dilde şarkı söylüyor olmak büyük avantaj. Ülkemi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum" dedi.George Theophanos'un konuğu olarak Selanik'e giden Linet, uluslararası bir projenin kayıtları için besteci ile bir araya geldi. Projeden sonra ortak konserlerde de buluşacak olan ikili, Türkiye'de de müzikseverlerle buluşacak.