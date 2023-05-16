Emre Altuğ babasını son yolculuğuna uğurladı!

Şimdilerde ekranlarda boy gösteren, bir yandan da konserlerine devam eden ünlü sanatçı Emre Altuğ, 12 Mayıs'ta aldığı acı haber ile sarsıldı. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.KONSERİNİ İPTAL ETTİEmre Altuğ, ardından İstanbul'da vereceği konseri de iptal etti, duyuruyu ise sosyal medya hesabından yaptı.BABASINA VEDA ETTİ!Bugün Zincirlikuyu Cami’nde düzenlenen cenaze töreniyle hayata veda eden Tuncer Altuğ, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADIEmre Altuğ'u bu acılı gününde, eski eşi Çağla Şıkel ve kayınvalidesi Asuman Şıkel yalnız bırakmadı. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan eski eşler, sık sık birbirine destek oldu. Babasının başında dua eden ve taziyeleri kabul eden Emre Altuğ'u, aile üyeleri ve Tümer Metin yalnız bırakmadı.10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİTuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.