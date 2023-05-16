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Beyaz Gazete
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Emre Altuğ babasını son yolculuğuna uğurladı!

Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi görmekte olan babası Tuncer Altuğ, 12 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Acı haber sonrası ünlü şarkıcı İstanbul'da bir mekanda vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu. Tuncer Altuğ,, bugün Zincirlikuyu Cami’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 16.05.2023 - 01:36 Güncelleme: 16.05.2023 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde ekranlarda boy gösteren, bir yandan da konserlerine devam eden ünlü sanatçı Emre Altuğ, 12 Mayıs'ta aldığı acı haber ile sarsıldı. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Emre Altuğ babasını son yolculuğuna uğurladı!

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Emre Altuğ, ardından İstanbul'da vereceği konseri de iptal etti, duyuruyu ise sosyal medya hesabından yaptı.

Emre Altuğ babasını son yolculuğuna uğurladı!

BABASINA VEDA ETTİ!

Bugün Zincirlikuyu Cami’nde düzenlenen cenaze töreniyle hayata veda eden Tuncer Altuğ, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Emre Altuğ babasını son yolculuğuna uğurladı!

ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Emre Altuğ'u bu acılı gününde, eski eşi Çağla Şıkel ve kayınvalidesi Asuman Şıkel yalnız bırakmadı. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan eski eşler, sık sık birbirine destek oldu. Babasının başında dua eden ve taziyeleri kabul eden Emre Altuğ'u, aile üyeleri ve Tümer Metin yalnız bırakmadı.

Emre Altuğ babasını son yolculuğuna uğurladı!

10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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