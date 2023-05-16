CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Bergüzar Korel'den seçim uyarısı
Meydana geçen deprem sonrası Türkiye'nin her yerine yardım gönderen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada bu bölgelere dair seçim sonrası çirkin yorum yapanları eleştirdi.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yaptığı açıklamayla seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu. Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49,51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44,88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.
Seçim sonuçlarından sonra deprem bölgelerinde en çok oyu alan AK Parti oldu. Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerine dair yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Bergüzar Korel, bu yorumlardan sonra isyan etti.
'İnsanlar öldü'
Deprem bölgeleri için yardım dayanışmaları da düzenleyen başarılı oyuncu, 'Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü. Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor?.
Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak böbürlenecek insanlar bizler değiliz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliğin yanında olanlarız. Lütfen.. ' dedi.
Seçim sonuçlarından sonra deprem bölgelerinde en çok oyu alan AK Parti oldu. Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerine dair yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Bergüzar Korel, bu yorumlardan sonra isyan etti.
'İnsanlar öldü'
Deprem bölgeleri için yardım dayanışmaları da düzenleyen başarılı oyuncu, 'Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü. Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor?.
Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak böbürlenecek insanlar bizler değiliz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliğin yanında olanlarız. Lütfen.. ' dedi.