2027 yılında evleniyorlar

Mithat Can Özer ile 4 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu Alina Boz cephesinde yaşanan gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi Mithat Can Özer ile Portekiz tatili dönüşü havaalanında görüntülenen Alina Boz'un nikah tarihi ortaya çıktı.

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Alina Boz ile Mithat Can Özer, geçtiğimiz gün Portekiz tatili dönüşü görüntülendi.



2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ali Boz ayaküstü basın mensuplarıyla konuşurken Özer de görüntü vermemek için bagaj taşıma aracının arkasına saklandı. 4 yıldır birlikte olan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkilerini de o şekilde yaşıyor. Çift, evlilikleriyle ilgili de bir açıklama yapmadı.