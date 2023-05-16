  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

2027 yılında evleniyorlar

Mithat Can Özer ile 4 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu Alina Boz cephesinde yaşanan gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi Mithat Can Özer ile Portekiz tatili dönüşü havaalanında görüntülenen Alina Boz'un nikah tarihi ortaya çıktı.

Ekleme: 16.05.2023 - 10:31 Güncelleme: 16.05.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Alina Boz ile Mithat Can Özer, geçtiğimiz gün Portekiz tatili dönüşü görüntülendi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ali Boz ayaküstü basın mensuplarıyla konuşurken Özer de görüntü vermemek için bagaj taşıma aracının arkasına saklandı. 4 yıldır birlikte olan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkilerini de o şekilde yaşıyor. Çift, evlilikleriyle ilgili de bir açıklama yapmadı.
Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim yorumu: Umarım gereken dersi almışlardır
Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat
AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar
Seçimin favorisi kim? Umduğunu bulamayan The Economist yola geldi: Anketlere kandık
Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor, yeni konutlar, yeni ödeme ve teşvikler geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler
Yurt dışında 2. tur için oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak
Halk TV sunucusu Arslan’dan ikinci tur çağrısı: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sandığa gidin
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Siyasetten emekli olacak
FETÖ'de 14 Mayıs hüsranı! Umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
TBMM Başkanı Şentop'tan depremzedelere gelen yorumlara sert tepki: Alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz
AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına küpürdü
CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız
Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye 28 Mayıs'ta istikrar diyecek
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi