CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Tolga Karel'den seçim paylaşımı
Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel'den seçim paylaşımı geldi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık sonuçları ve oy oranları yakından takip eden bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan Tolga Karel, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Bir süre önce ülkeyi terk ederek yurt dışına giden ve burada tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı.
"Söyleyecek bir kelimem yok"
Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun bu saatten sonra kibir en büyük günahtır olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız." dedi.
Bir süre önce ülkeyi terk ederek yurt dışına giden ve burada tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı.
"Söyleyecek bir kelimem yok"
Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun bu saatten sonra kibir en büyük günahtır olmasını beklediğim oldu. Bugünden sonra daha çok çalışacağız." dedi.