CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Serenay Sarıkaya'nın seçim kombininin değeri
Oy kullanan Serenay Sarıkaya, 106 bin TL'lik kombiniyle dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dün gerçekleşti. Saat 17.00'de son bulan seçimde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullandı
"Oy verin"
Uzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya da oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu'na gitti.
106 bin TL
Oyunu kullandıktan sonra "Heyecanlıyız, bayağı bir sıra bekledim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hepimize iyi gelecek olan olsun." diye konuşan güzel oyuncunun kombini de dikkat çekti. Etek ve botlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın kombininin fiyatı da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun tişörtü 3 bin TL, çantası 77 bin 343 TL, botu ise 25 bin 353 TL.
"Oy verin"
Uzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya da oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu'na gitti.
106 bin TL
Oyunu kullandıktan sonra "Heyecanlıyız, bayağı bir sıra bekledim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hepimize iyi gelecek olan olsun." diye konuşan güzel oyuncunun kombini de dikkat çekti. Etek ve botlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın kombininin fiyatı da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun tişörtü 3 bin TL, çantası 77 bin 343 TL, botu ise 25 bin 353 TL.