Serenay Sarıkaya'nın seçim kombininin değeri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dün gerçekleşti. Saat 17.00'de son bulan seçimde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullandıUzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya da oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu'na gitti.Oyunu kullandıktan sonra "Heyecanlıyız, bayağı bir sıra bekledim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hepimize iyi gelecek olan olsun." diye konuşan güzel oyuncunun kombini de dikkat çekti. Etek ve botlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın kombininin fiyatı da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun tişörtü 3 bin TL, çantası 77 bin 343 TL, botu ise 25 bin 353 TL.