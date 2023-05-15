Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye jest

Özge Özpirinçci ile evli olan Burak Yamantürk, sosyal medya hesabından eşinin anneler gününü kutladı.

10 yıl önce 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı.



Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Yamantürk, son olarak sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla çekilmiş bir karesini yayınlayarak, Anneler Günü'nü kutladı.



'Anneler günün kutlu olsun'



Yamantürk paylaşımına; 'Anneler günün kutlu olsun' mesajını yazdı.





