CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye jest
Özge Özpirinçci ile evli olan Burak Yamantürk, sosyal medya hesabından eşinin anneler gününü kutladı.
10 yıl önce 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı.
Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Yamantürk, son olarak sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla çekilmiş bir karesini yayınlayarak, Anneler Günü'nü kutladı.
'Anneler günün kutlu olsun'
Yamantürk paylaşımına; 'Anneler günün kutlu olsun' mesajını yazdı.
Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Yamantürk, son olarak sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla çekilmiş bir karesini yayınlayarak, Anneler Günü'nü kutladı.
'Anneler günün kutlu olsun'
Yamantürk paylaşımına; 'Anneler günün kutlu olsun' mesajını yazdı.