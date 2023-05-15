CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Almeda Abazi: Tolgahan sözünü tutmadı!
Amerika Beverly Hills'de altı sene önce nikâh masasına oturan, Efehan adında bir oğulları ve Alina adında bir kızları bulunan Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Efehan'ın doğum gününü kutlamaya gelen Sayışman ailesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sayışman hakkındaki bir soru karşısında dayanamayarak eşine takılan Abazi, verdiği cevapla dikkat çekti.
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017'de dünyaevine girdiği eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Oğulları Efehan'ın 4'üncü yaşını bir eğlence merkezinde kutlayan Sayışman ailesi, doğum günü partisi öncesi gazetecilerin isteğini geri çevirmeyerek röportaj verdi.
Sayışman, ailesi ile ilgili sorular üzerine; 'Dört sene çok çabuk geçti. Nice seneler boyunca nice mutlu yaşları olur inşallah. Efe bu sene arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak istedi. Biz de onun için böyle bir organizasyon düzenledik' dedi.
'ENERJİLERİ ÇOK YÜKSEK'
İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi ise 'İkisi de çok hareketli çocuklar. Durduramıyoruz bazen, enerjileri çok yüksek. Aslında Tolgahan da, ben de sakin çocuklarmışız. Demek ki bizim yapamadıklarımızı onlar çıkarıyorlar' diye konuştu.
Yaz programını da anlatan ikiliden Tolgahan, 'Bu yaz ticaretle alakalı yapmak istediğim işler var. Onun dışında bir film projesi düşünüyorum. Anne ve çocuklar bu sene bol bol gezip eğlenecekler, ben ara ara onlara katılacağım. Tatilin tadını çocuklar çıkaracak' açıklamasında bulundu.
'UZUN SAÇI BİZ KULLANALIM'
Eşinin yeni saç stilini beğenip beğenmediğini soran gazetecilere yanıt veren Almeda, 'Ben kısa seviyorum. Bana söz vermişti proje bitince kısaltacağına dair, ama yapmadı. Uzun saçı biz kullanalım. Anlamıyorum neden kesmediğini' diyerek eşine takıldı.
Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki göstermişti.
'O KİŞİYİ BULACAĞIM'
Konu hakkında açıklama yapan Almeda, şu ifadeleri kullandı:
Güzel yorumlar kadar kötü yorumlarda oluyor tabii ki. Hepsini dikkate almıyorum aslında ama aileme dokunan bir olaydı. İçten, ailevi yorumlar yapılınca ve son olarak da çocuklarıma hakaret gelince bende dayanamadım... O kişiyi bulacağım ama, peşini bırakmayacağım.
Sayışman, ailesi ile ilgili sorular üzerine; 'Dört sene çok çabuk geçti. Nice seneler boyunca nice mutlu yaşları olur inşallah. Efe bu sene arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak istedi. Biz de onun için böyle bir organizasyon düzenledik' dedi.
'ENERJİLERİ ÇOK YÜKSEK'
İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi ise 'İkisi de çok hareketli çocuklar. Durduramıyoruz bazen, enerjileri çok yüksek. Aslında Tolgahan da, ben de sakin çocuklarmışız. Demek ki bizim yapamadıklarımızı onlar çıkarıyorlar' diye konuştu.
Yaz programını da anlatan ikiliden Tolgahan, 'Bu yaz ticaretle alakalı yapmak istediğim işler var. Onun dışında bir film projesi düşünüyorum. Anne ve çocuklar bu sene bol bol gezip eğlenecekler, ben ara ara onlara katılacağım. Tatilin tadını çocuklar çıkaracak' açıklamasında bulundu.
'UZUN SAÇI BİZ KULLANALIM'
Eşinin yeni saç stilini beğenip beğenmediğini soran gazetecilere yanıt veren Almeda, 'Ben kısa seviyorum. Bana söz vermişti proje bitince kısaltacağına dair, ama yapmadı. Uzun saçı biz kullanalım. Anlamıyorum neden kesmediğini' diyerek eşine takıldı.
Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki göstermişti.
'O KİŞİYİ BULACAĞIM'
Konu hakkında açıklama yapan Almeda, şu ifadeleri kullandı:
Güzel yorumlar kadar kötü yorumlarda oluyor tabii ki. Hepsini dikkate almıyorum aslında ama aileme dokunan bir olaydı. İçten, ailevi yorumlar yapılınca ve son olarak da çocuklarıma hakaret gelince bende dayanamadım... O kişiyi bulacağım ama, peşini bırakmayacağım.