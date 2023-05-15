Almeda Abazi: Tolgahan sözünü tutmadı!

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017'de dünyaevine girdiği eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Oğulları Efehan'ın 4'üncü yaşını bir eğlence merkezinde kutlayan Sayışman ailesi, doğum günü partisi öncesi gazetecilerin isteğini geri çevirmeyerek röportaj verdi.Sayışman, ailesi ile ilgili sorular üzerine; 'Dört sene çok çabuk geçti. Nice seneler boyunca nice mutlu yaşları olur inşallah. Efe bu sene arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak istedi. Biz de onun için böyle bir organizasyon düzenledik' dedi.İki çocuğa bakmanın zorluklarını anlatan Abazi ise 'İkisi de çok hareketli çocuklar. Durduramıyoruz bazen, enerjileri çok yüksek. Aslında Tolgahan da, ben de sakin çocuklarmışız. Demek ki bizim yapamadıklarımızı onlar çıkarıyorlar' diye konuştu.Yaz programını da anlatan ikiliden Tolgahan, 'Bu yaz ticaretle alakalı yapmak istediğim işler var. Onun dışında bir film projesi düşünüyorum. Anne ve çocuklar bu sene bol bol gezip eğlenecekler, ben ara ara onlara katılacağım. Tatilin tadını çocuklar çıkaracak' açıklamasında bulundu.Eşinin yeni saç stilini beğenip beğenmediğini soran gazetecilere yanıt veren Almeda, 'Ben kısa seviyorum. Bana söz vermişti proje bitince kısaltacağına dair, ama yapmadı. Uzun saçı biz kullanalım. Anlamıyorum neden kesmediğini' diyerek eşine takıldı.Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir sosyal medya kullanıcısına sert sözler ile tepki göstermişti.Konu hakkında açıklama yapan Almeda, şu ifadeleri kullandı:Güzel yorumlar kadar kötü yorumlarda oluyor tabii ki. Hepsini dikkate almıyorum aslında ama aileme dokunan bir olaydı. İçten, ailevi yorumlar yapılınca ve son olarak da çocuklarıma hakaret gelince bende dayanamadım... O kişiyi bulacağım ama, peşini bırakmayacağım.