CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Tatlıtuğ ve Dizer çifti oylarını kullandı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oylarını kullandı. Tatlıtuğ'un oy kullandığı anlarda ise eşi Başak Dizer'in beklediği görüldü.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemine devam ediyor.
Vatandaşların sabahın erken saatlerinde sandık başına geldi. Katılımın yoğun olması da dikkati çekti. Sandık başına gidenlerden birisi ise ğnlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ ile eşi oy kullandı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi oyunu kullandı
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oy kulanma işlemlerini gerçekleştirdi. Tatlıtuğ'un oy kullandığı sırada, eşinin beklediği görüldü. Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oy kullandığı anlar ise çekile karelere yansıdı. İkilinin uyumu da gözlerden kaçmadı.
Vatandaşların sabahın erken saatlerinde sandık başına geldi. Katılımın yoğun olması da dikkati çekti. Sandık başına gidenlerden birisi ise ğnlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ ile eşi oy kullandı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi oyunu kullandı
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oy kulanma işlemlerini gerçekleştirdi. Tatlıtuğ'un oy kullandığı sırada, eşinin beklediği görüldü. Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oy kullandığı anlar ise çekile karelere yansıdı. İkilinin uyumu da gözlerden kaçmadı.